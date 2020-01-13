"В этом году на территории Московской области было организовано 420 елочных базаров, где был представлен широкий ассортимент хвойных: отечественные ели (сосна русская и ель русская) из Московской области (Кашира, Серпухов), Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской, Тамбовской областей, а также импортные ель норвежская, сосна канадская, пихта фрайзера, ель американская (голубая) и хвойные из Дании. Всего в этом году жители Подмосковья приобрели порядка 57 тыс. елей", — цитирует министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова пресс-служба.

Кроме самих елок, на торговых точках можно было приобрести лапник, букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, елочные украшения, игрушки, подставки для елок и даже праздничную упаковку.

Средняя цена за 1 погонный метр отечественной ели составила 600 рублей, импортной — порядка 2 000 рублей, средняя цена еловой веточки — 100 рублей, букета из веточек сибирской пихты (3-4 веточки) — 300 рублей.