Участие в конкурсной программе фестиваля принимают 20 команд из Литвы, Белоруссии, Китая и России. В числе российских участников мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Красноярска и других городов. Конкурс будет проходить в двух номинациях — "Снег" и "Лед".

"Среди представленных эскизов есть достаточно сложные композиции из льда и снега, такие фантазийные, сюжетные. Например, от китайской команды будет создана красивая композиция "Искусство побеждать драконов", команда из Перми планирует сделать настоящий арт-объект "Молочные реки — кисельные берега". Также появится фантастическая скульптура "Морской конь" — с множеством изящных элементов, авторы композиции "Енисей" попытаются представить художественный образ нашей реки. Один из интересных эскизов — волны в движении, авторы в статичной скульптуре планируют отразить динамику морских волн", — рассказал сотрудник пресс-службы мэрии Красноярска.

Участники фестиваля будут создавать свои работы на набережной реки Енисей независимо от погодных условий, за их творчеством смогут наблюдать жители и гости города. Конкурс продлится до 18 января.

Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур "Волшебный лед Сибири" проходит в Красноярске с 2013 года. Его особенностью является включение в один конкурс номинаций по работе со снегом и льдом.