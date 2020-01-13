"В 2019 году страну посетили 318,1 тысяч россиян, что на 1% больше, чем годом ранее. Общий турпоток в страну достиг рекордных 4,55 млн (рост на 11% по сравнению с 2018 годом и на 26% — по сравнению с 2017 годом). Статистика не учитывает однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров", — рассказали в пресс-службе.

В Минтуризма отметили, что путешественников удалось привлечь благодаря инновационным маркетинговым и рекламным кампаниям, на которые была увеличена доля бюджета ассигнований.

Ранее сообщалось, что Россия в 2019 году заняла третье место после США и Франции среди стран, откуда чаще всего приезжали в Израиль иностранные туристы.