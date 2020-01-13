Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, на самолетах Sukhoi Superjet 100.

В пресс-службе уфимского авиаузла "Интерфаксу" уточнили, что ранее прямые перелеты из Уфы в Минводы дважды в неделю выполняли авиакомпании "Руслайн" (в 2013 и 2015 году) и "Ямал" (в 2015 году). Однако рейсы были позднее отменены.

"Аэропорт "Уфа" продолжает работу по развитию маршрутной сети, активно привлекает авиакомпании. 11 и 12 января 2020 года из уфимского аэропорта открылись прямые рейсы в Волгоград и Нижний Новгород, со 2 марта запланированы прямые перелеты в Пермь", — отметил представитель аэропорта.

Сообщалось, что в марте "Азимут" планирует приступить к выполнению рейсов из Уфы в Ереван.