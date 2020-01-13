"В период новогодних праздников с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в республике Крым отдохнули 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 годов", — говорится в пресс-релизе.

При этом около 63% туристов, отдохнувших на полуострове за новогодние праздники, прибыли через Крымский мост автотранспортом, 7% — по железнодорожному пути, 26% — авиатранспортом, 5% — через границу с Украиной.

Средний чек отдыха в Крыму в период новогодних праздников с перелетом и проживанием, по данным министерства, составил 40-45 тысяч рублей на двоих. Большинство туристов выбрали для отдыха южный берег Крыма – 73%.

"В этом году Ялта стала по-настоящему новогодней столицей Крыма, куда стремились окунуться в созданную праздничную атмосферу большинство отдыхающих. Здесь в режиме нон-стоп прошло около 100 новогодних программ, крупные средства размещения были заполнены практически полностью", — отметил министр туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих – 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.

Года назад новогодние праздники в Крыму провели более 190 тысяч отдыхающих – почти на 40% больше, чем годом ранее.