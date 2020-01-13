Больше всего туристов выбрали отели Центрального федерального округа – почти 17 млн человек (+7,3%), Южного – 10,8 млн (+23,6%) и Северо-Западного ФО – 8,4 млн (+15,3%). При этом заметно вырос интерес путешественникам к гостиницам в Дагестане – плюс 192%, Севастополе – плюс 131%, Ненецком автономном округе (Архангельская область) – плюс 96,2% и Республике Северная Осетия-Алания – плюс 89,7%.

Среди туристов 46,5 млн оказались россиянами, 7,7 млн – иностранцами. Зарубежные путешественники чаще всего выбирали отели в Центральном ФО – 4,2 млн (+9,44%) и Северо-Западном ФО – 2 млн (+16,43%). Рекордно вырос интерес иностранцев к гостиницам в Дагестане – на 423,6% (ими воспользовались 4,1 тыс. человек), в Тамбовской области – на 148% (4,5 тыс.) и Северной Осетии-Алании – на 128% (1,8 тыс.).

В общей сложности с января по сентябрь гостиницы РФ оказали платных услуг на сумму 205 млрд рублей (минус 6,9% по сравнению с прошлым годом). В Центральном ФО падение выручки составило 13,2% (в Москве – минус 19%), в Северо-Западном – 16,2% (в Петербурге – минус 21%).

Выручка санаторно-курортных организаций за тот же период составила 97,7 млрд рублей (+0,7%). Причем, отрицательную динамику показал Южный ФО (-8,5%), а в Центральном и Северо-Западном ФО выручка выросла на 4,5% и 6,2% соответственно.