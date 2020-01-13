Так, в музее "Торговые ряды" все желающие смогут побывать на мастер-классах по созданию шпаргалок, написанию быстрых конспектов, а также попробуют себя в роли коменданта студенческого общежития и вузовского преподавателя.

Кроме того, сотрудники музея расскажут посетителям об истории праздника и его традициях.

В музее "Дом природы" по случаю Татьяниного дня пройдет экологический квест для студентов и старшеклассников "Думай по-зеленому".

"Участники игры познакомятся с новым научным направлением — гарбологией, научатся решать экологические задачи и разрабатывать проекты", — отмечается в сообщении.

В России 25 января с 2005 года Татьянин день отмечается как праздник российского студенчества.