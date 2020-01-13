"Всего с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года было принято и отправлено более 300 пассажирских рейсов", — говорится в пресс-релизе.

Пик пассажиропотока в праздничные дни зафиксирован 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались более 10,2 тыс. человек.

"Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург", — отмечает пресс-служба.

В период новогодних праздников маршрутная сеть расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу. Авиакомпании увеличили частоту полетов в Москву и Новосибирск.

Всего на новогодние праздники полеты в Крым осуществляли 12 авиакомпаний по 15 направлениям. Рейсы на полуостров впервые в этом зимнем сезоне выполнили авиакомпании "Алроса" и "Ижавиа".