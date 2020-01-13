"Весной 2019 года группа сотрудников "Заповедного Прибайкалья" отправилась на остров Ольхон для инвентаризации и обследования новых туристических баз. Во время посещения одного из объектов мужчина, пребывавший на его территории, совершил нападение на сотрудников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был "вооружен" совковой лопатой.

Госинспекторы обезвредили нападавшего и вызвали наряд полиции.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд признал нападавшего виновным и вынес приговор — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на озере Байкал длинной 73,5 км, шириной до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В поселке Хужир — административном центре Ольхона — проживает около 1,3 тыс. человек зимой и до 10 тыс. в летний сезон.

Большинство турбаз на Ольхоне построены с нарушениями природоохранного законодательства, многие местные жители принимают туристов нелегально, устраивая так называемые "гостевые дома".