"С начала года помощь спасателей понадобилась восьми пострадавшим, катавшимся на "ватрушках", — сказал представитель МЧС.

Больше всего таких случаев произошло 12 января, травмы получили пять туристов: трое из них ударились головой, один рассек лицо, еще один повредил спину.

Снег в Крыму лежит только в горах, самое популярное для катания место — плато Ай-Петри над Ялтой, где дежурят спасатели.

Ранее замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев рекомендовал отказаться от "ватрушек" в пользу более маневременных санок, потому что "управление тюбингом невозможно — нельзя свернуть, затормозить при виде преграды".