На внутренних воздушных линиях было обслужено 2,19 млн пассажиров, рост составил 10,9%. На международных воздушных линиях пассажиропоток вырос на 3,5% — до 179 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что рост пассажиропотока на внутренних линиях обусловлен, прежде всего, стабильными регулярными перевозками в Москву и Санкт-Петербург, увеличением частоты выполнения рейсов по этим направлениям, а также расширением маршрутной сети и открытием новых направлений.

В 2020 году аэропорт Храброво продолжит работу по привлечению новых перевозчиков и расширению географии полетов. Планируется, что пассажиропоток аэропорта в текущем году может составить 2,3 млн человек.