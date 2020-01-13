Поправки в приказ ФСБ от 2007 года "Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим" коснулись раздела "Черное море".

Изменения в документ вступили в силу в декабре 2019 года.

Погранрежим теперь не устанавливается "в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Прибойный — мыс Тарханкут, мыс Урет — точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12′12 северной широты, 33°08′48 восточной долготы), мыс Евпаторийский — мыс Лукулл — мыс Херсонес, мыс Фиолент — мыс Айя — надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07 северной широты, 33°44′28 восточной долготы) — мыс Николая — мыс Троицы, мыс Опасный — мыс Айтодор — мыс Аю-Даг, мыс Чикен — мыс Меганом, мыс Толстый — мыс Киик-Атлама — мыс Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46 северной широты, 35°57′19 восточной долготы) — скалы Корабль-Камень — мыс Кыз-Аул", говорится в пресс-релизе.

Ранее владельцы плавательных средств, чтобы отойти от берега (будь то морская прогулка по бухте или популярные морские турмаршруты с выходом из нее), обязаны были уведомлять пограничный орган о своих намерениях: цель, время, место отхода и возвращения, в том числе темное или светлое время суток, — так как на эти акватории распространялись правила пограничного режима.

"Таким образом, вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства", — отмечают крымские пограничники.

Они подчеркивают при этом, что если капитан судна решит выйти за пределы указанных выше зон, то он в обязательном порядке должен будет соблюдать правила погранрежима.