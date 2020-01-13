"Рейс следовал из города Джидда в Саудовской Аравии в аэропорт города Сурабая в Индонезии, но был перенаправлен на Шри-Ланку из-за серьезного ухудшения самочувствия двух пассажиров", — пишет портал.



В результате самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Бандаранаике в 2:45 понедельника. Как отмечает портал, оба пассажира на тот момент скончались. Это были мужчина и женщина из Индонезии.



Причина смерти пока не известна, ведется расследование происшествия.

По данным сервиса Flightradar24, в аэропорту Коломбо совершил вынужденную посадку самолет Airbus A330 авиакомпании Lion Air.