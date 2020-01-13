"30 марта 2020 года состоится инаугурационный рейс авиакомпании Qatar Airways между городами Доха и Нур-Султан. 1 апреля 2020 года состоится первый рейс авиакомпании Qatar Airways между городами Доха и Алма-Ата", — говорится в сообщении.

Qatar Airways будет выполнять шесть регулярных пассажирских рейсов в неделю в Казахстан: из Дохи в Нур-Султан с частотой два рейса в неделю и в Алма-Ату с частотой четыре рейса в неделю на воздушном судне типа Airbus A320.

Начало продаж билетов на рейсы между двумя странами запланировано на 16 января текущего года.

"Открытие рейса позволит казахстанским пассажирам путешествовать по 160 направлениям авиакомпании Qatar Airways", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Qatar Airways планировала начать полеты в Казахстан до конца 2019 года.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов сообщал, что в Казахстан начнут летать авиакомпании Qatar Airways, Emirates, China Eastern, "Уральские Авиалинии" и вернется российский лоукостер "Победа".

Казахстан с 1 ноября 2019 года ввел режим "открытого неба" на три года для иностранных авиаперевозчиков в одиннадцати аэропортах страны: Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей.

Режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степень "свободы воздуха" по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.