"Аэропорт частично возобновил работу в 10 утра понедельника (5:00 мск – ИФ). Первыми были отправлены самолеты из Манилы, занимающие места в аэропорту с прошлой ночи. Также приоритет получили регулярные рейсы, назначенные на сегодня. Самолеты отправлялись и принимались с увеличенными временными интервалами", — говорится в сообщении.

Мощное извержение вулкана Тааль, расположенного в 80 км к югу от Манилы, произошло 12 января. Более 2 тыс. жителей Манилы были эвакуировали после того, как вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой в километр. Извержение спровоцировало 87 землетрясений за сутки.

Как отмечают СМИ, последнее извержение вулкана Тааль произошло в октябре 1977 года.

Аэропорт Манилы был полностью закрыт в воскресенье.