Первые рейсы из Москвы в Даламан стартуют 26 апреля и будут выполняться по средам и субботам (с 22 мая – ежедневно). Из Санкт-Петербурга полетная программа стартует 30 апреля, из Екатеринбурга – 24 апреля, из Казани – с 1 мая, Краснодара – с 28 апреля, Минеральных Вод – с 25 мая, Нижнего Новгорода – с 23 мая, Ростова-на-Дону и Самары – с 1 мая, Уфы – с 20 мая. Рейсы будет выполнять авиакомпания AZUR air.

"Основные курорты эгейского побережья Турции – Мармарис, Фетхие, Олюдениз, Саригерме и Даламан. Спрос на отдых на эгейском побережье у российских туристов ежегодно растет – так, в 2019 году клиенты "Интуриста" более чем на 35% чаще покупали туры на этом направлении", — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что регион долгое время был ориентирован на европейский рынок – в основном туда приезжали туристы из Великобритании, Германии, Бельгии и Нидерландов. По этой причине многие отели работают не только по системе all inclusive, но и на "завтраках" и "полупансионе", популярных у европейцев.

"Купальный сезон на эгейском побережье начинается почти одновременно с анталийским и продолжается до конца октября. Эгейское море и горы формируют уникальный микроклимат, поэтому летний отдых здесь более комфортный, без изнуряющей жары. Туристы в регионе значительную часть времени проводят вне отелей — на пляжах и на экскурсиях. На территории эгейского побережья Турции находится более 50% всех античных реликвий и памятников древнего мира", — отметили в "Интуристе".

Туры с перелетом уже доступны к бронированию на сайте туроператора. В ближайшее время клиенты компании смогут забронировать проживание в ста отелях региона.