"Продолжающийся рост интереса со стороны российских туристов очень позитивный с экономической точки зрения. Так, исследование Фонда развития предпринимательства (EAS) два года назад показало, что прибывающий поездом российский турист в среднем тратит в Таллинне более 300 евро", — заявил председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

В декабре 2019 года общее число пассажиров на маршруте Таллин – Москва составило 14,3 тыс. человек, что на 2,3 тыс. больше, чем за тот же период 2018 года.

Число пассажиров поездов данного направления растет уже несколько лет подряд. Так, за прошлый год на этой линии было перевезено более 111 тыс. пассажиров, что на 4% превысило показатель 2018 года.