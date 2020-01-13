"Работа в этом направлении началась в 2014 году: идею создания геопарка поддержали жители, была сформирована дорожная карта для получения статуса геопарка в ЮНЕСКО, но она так и не была выполнена, в том числе, из-за отсутствия финансирования. Предполагалось, что в геопарк войдут части территорий Онгудайского, Кош-Агачского и Улаганского районов, на которых расположены более 60 геологических, гидрологических, культурно-исторических объектов, имеющих общенациональное или общемировое значение", — говорится в сообщении.

По словам Хорохордина, статус геопарка поможет сохранить природное, культурно-историческое наследие и будет способствовать развитию туризма, в том числе международного. Он подчеркнул, что проект необходимо реализовать, актуализировав дорожную карту и проанализировав объемы туристического сегмента, который регион сможет привлечь дополнительно после создания геопарка.

"На первом этапе создания геопарку необходима будет господдержка, однако далее он выйдет на самоокупаемость", — цитирует пресс-центр Хорохордина.

В перспективе в рамках деятельности геопарка планируется создание сети многодневных туристских маршрутов в отдаленные районы республики.

Геопарк — это территория, где сохранились ископаемые останки доисторических животных, она наглядно раскрывает геологическую историю Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых. С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной сети национальных геопарков.

Пока на территории Республики Алтай находится один объект ЮНЕСКО — "Золотые горы Алтая", в который входят Алтайский и Катунский биосферный заповедники, Телецкое озеро, гора Белуха и плато Укок. В целом особо охраняемые природные территории занимают 25% площади региона.