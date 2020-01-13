"Количество запросов на перелет из России на Фарерские острова выросло в 2,5 раза. Вдвое вырос интерес российских путешественников к Албании, причем особенно интерес увеличивался во время действия безвизового режима – с 1 апреля по 31 октября", — рассказал он.

По данным Aviasales, на третьем месте по росту числа запросов оказалась Великобритания, куда хотело попасть на 82% больше россиян, чем в 2018 году. Такой бум эксперты поисковика связывают с появлением недорогих рейсов Wizz Air с вылетом из Петербурга и Москвы. "Например, сейчас доступны билеты из северной столицы в Лондон от 1,7 тысяч рублей, а из Москвы – от трех тысяч рублей за перелет туда и обратно", — добавил Дзенис.

В Aviasales отметили также рост спроса на Тайвань на 78%. В сервисе рост популярности направления связывают с тем, что с сентября 2018 года власти острова отменили визы для россиян, чей срок пребывания не превышает 14 дней.

Пятую и шестую строчки рейтинга направлений по росту числа поисковых запросов поделили Ливан и Латвия. "Оба направления показали рост на 70%. В случае с Ливаном для наших соотечественников действуют послабления для въезда в страну – виза не требуется, если турист прибыл на срок не более 30 дней. А в Латвию появились более дешевые авиабилеты, так как летом авиакомпания "Победа" открыла рейсы из Москвы в Ригу. Сейчас самые выгодные варианты стоят четыре тысячи рублей за перелет в обе стороны", — добавил Янис Дзенис.

Также в десятку направлений, куда россияне стали чаще искать билеты, вошли Мальта и Оман. Прирост числа поисковых запросов составил 65%. В случае с Оманом это также связано с тем, что страна в 2019 году упростила визовый режим для россиян – теперь туристы могут получить электронную визу или оформить визу по прилету.

"Девятое место заняли Сейшелы, спрос на билеты туда в прошлом году вырос на 64%. Безвизовый режим между Россией и Сейшелами начал действовать еще в 2015 году, а спрос среди самостоятельных туристов в связи с этим продолжает расти. Замыкает десятку Марокко, куда билеты в 2019 году искали чаще на 63%", — добавил Дзенис. По его мнению, это связано с активностью трэвел-блогеров, публикующих красивые фотографии городов Марокко в социальных сетях.