Рейс нового авиаперевозчика из Китая в Приморье станет регулярным и будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах Boeing 737-800.

"Китайское направление является одним из самых популярных среди жителей Приморского края. За 2019 года прирост на рейсах в Китай составил 7%. В планах воздушной гавани Приморья — открытие новых рейсов из различных регионов Китая, а также привлечение новых авиакомпаний", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами КНР.

Так, авиакомпания 9 Air стала пятым китайским перевозчиком, выполняющим рейсы в Приморье. В 2019 году аэропорт Владивостока привлек трех новых авиаперевозчиков КНР – Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и Chengdu Airlines. До этого рейсы выполнял крупнейший китайский перевозчик China Southern.

9 Air – китайская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Гуанчжоу, является дочерним предприятием другого авиаперевозчика – Juneyao Airlines. Портом приписки компании и ее главным транзитным узлом является международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь.