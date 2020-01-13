"Коллекция Приморского океанариума пополнилась сразу двумя крупными хищниками. Из Индонезии во Владивосток прибыли ржавые акулы-няньки Nebrius ferrugineus. Сейчас биологи и ихтиопатологи адаптируют тропических хищников к жизни в дальневосточном океанариуме", — сообщает в понедельник пресс-служба океанариума.

Акулы провели в пути 18 часов и перенесли транспортировку с минимальным стрессом, уже на следующий день они стали принимать пищу, едят гребешок и кальмаров, и, как выяснили приморские специалисты, любят корюшку.

Обе прибывшие в океанариум ржавые акулы-няньки — самки-подростки в возрасте 2-3 лет, длина — около 1,5 метров.

"Обе очень любопытны: наблюдают за людьми и без страха поднимают головы над поверхностью воды. Акулы — няньки считаются одним из безопасных для человека видов, тем не менее, хватку именно ржавых акул можно назвать бульдожьей — схватив жертву, они ни за что не разожмут челюсти", — отмечается в сообщении.

Сейчас хищников начинают кормить из рук, чтобы они привыкли к людям.

Вскоре новоселов переместят в экспозицию "Океанская бездна" — самый большой аквариум океанариума, где они станут участниками программы "Танцы со скатами".

Ржавая акула-нянька обитает в прибрежной зоне морей Индийского и Тихого океанов. Средний размер хищника — от 2,2 до 3,7 метров, самая крупная зарегистрированная особь имела длину 4 метра. Это донный хищник, в ее рацион входят осьминоги, кальмары, каракатицы, ракообразные, морские ежи, бычки, камбалы, рыбы-хирурги.