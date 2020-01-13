"Протяженность нового участка Калининско-Солнцевской линии составляет 4,9 км, и он включает в себя две станции – "Пыхтино" и "Внуково". Его строительство планируется завершить в 2022 году", — сказал Бочкарев.

Он отметил, что станцию "Пыхтино" планируется разместить с южной стороны Боровского шоссе, вблизи улицы Летчика Грицевца. "Она будет иметь два вестибюля и выходы к Боровскому шоссе, жилой и общественной застройке, а также к остановке наземного городского пассажирского транспорта", — сообщил глава департамента.

Он также рассказал, что станция "Внуково" будет расположена вдоль терминала "А" аэропорта и станции аэроэкспресса.

"Эта станция будет полностью интегрирована в инфраструктуру аэропорта для максимального комфорта авиапассажиров. Здесь построят два вестибюля и выходы в подземный пешеходный переход, совмещенный с выходом со станции аэроэкспресса к остановкам наземного транспорта и к стоянке такси", — добавил Бочкарев.