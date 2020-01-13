"Музейная неделя" проводится в Москве с апреля 2019 года – каждую третью неделю месяца музеи и выставочные залы, подведомственные городскому департаменту культуры столицы, работают бесплатно. В течение семи дней у одного музея есть один день со свободным входом для всех посетителей. Афиша с днями свободных посещений доступна на сайте mosgortur.ru.

Как уточняет портал мэра, большая часть городских музеев в 2020 году сохранила прошлогоднее расписание бесплатных посещений. Изменения коснулись лишь некоторых из них: музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" (день бесплатных посещений перенесен с воскресенья на вторник), музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" (день бесплатных посещений перенесен с воскресенья на среду), Государственного музея В.В. Маяковского (день бесплатных посещений перенесен с пятницы на среду), Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева (день бесплатных посещений перенесен с воскресенья на четверг), а также музея Парка Горького (день бесплатных посещений перенесен с воскресенья на четверг).

Как уточняется, в Биологическом музее 16 января можно будет бесплатно посетить и основную экспозицию, и выставку японской живописи "Тихая красота". На ней представлены работы, выполненные в монохромной технике суми-э. В музее Парка Горького в ту же дату гости смогут бесплатно попасть на большую юбилейную выставку "Парк Горького. Начало", посвященную парку в 1930-е годы и его первому директору Бетти Глан. Также все желающие смогут познакомиться с экспонатами в залах музея и побывать на смотровой площадке.

Чтобы посетить экспозицию или выставку, не требуется предварительная запись или какие-либо документы. Нужно только получить бесплатный билет в кассе.