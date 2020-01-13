"По версии следствия, непосредственной причиной катастрофы, произошедшей 5 мая прошлого года в Шереметьево, явились противоправные действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, тем не менее, своими действиями, как установили наши сотрудники, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна", — сказал Краснов в интервью, опубликованном на сайте газеты "Коммерсантъ".

Следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматривались версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

"Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров", — заявил Краснов.

По его словам, собранные доказательства "будут признаны судом, который вынесет справедливое решение".

Отвечая на вопрос, планируется ли продолжение расследования в части действий наземных служб, Краснов отметил: "Продолжения не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия".