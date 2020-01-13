"Документ разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа — США, в нем предусматривается комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии", — говорится в сообщении.

Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам. Документом урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы.

Кроме того, рассказали в пресс-службе, предусмотрено предоставление дирекции чемпионата мира беспроцентной возвратной бюджетной ссуды, а также ряд мер, позволяющих снизить затраты и обеспечить высокий уровень проведения данного мероприятия.