По данным ведомства, пожар начался в 19:45 воскресенья на кровле отеля на площади 20 квадратных метров. На месте возгорания работали отделения нескольких пожарных частей. "В 20:48 пожар был локализован, в 21:04 — ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.
"Пострадавших нет. Находившиеся в отеле люди были оперативно выведены из здания", — сказали в управлении. Всего было эвакуировано около 50 человек.
"Конаково Ривер Клаб" — загородный отель на 360 мест, расположенный на берегу Московского моря в Конаковском районе Тверской области. Здесь 62 номера в главном корпусе, 30 таунхаусов и 20 коттеджей. Стоимость размещения в январе начинается от 5,2 тыс. рублей в сутки.