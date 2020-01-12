По данным ведомства, пожар начался в 19:45 воскресенья на кровле отеля на площади 20 квадратных метров. На месте возгорания работали отделения нескольких пожарных частей. "В 20:48 пожар был локализован, в 21:04 — ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.

"Пострадавших нет. Находившиеся в отеле люди были оперативно выведены из здания", — сказали в управлении. Всего было эвакуировано около 50 человек.