«С начала года в Москве уже побывали около пяти миллионов туристов. Все гостиницы заполнены, в центре мест нет. Люди приехали со всей страны, много гостей из Татарстана, Башкортостана, Тюмени, Санкт-Петербурга, даже из Крыма. Много гостей из Германии, Франции, Италии, Китая», — рассказал Собянин.

Он напомнил, что в связи с высоким интересом москвичей и туристов к фестивалю «Путешествие в Рождество» было принято решение продлить работу площадок до конца января.

«Путешествие в Рождество» по праву можно назвать визитной карточкой Москвы. Это не только один из самых любимых горожанами фестиваль, но и веская причина для иностранцев, чтобы посетить российскую столицу. Мы сумели восполнить недостаток снега теплом, светом, мастер-классами, представлениями, ледовыми катками и так далее, сумели создать в городе праздничную атмосферу», — отметил градоначальник.

Как сообщалось, с 13 декабря площадки фестиваля посетили более 21 млн человек. Ранее в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщили, что фестиваль "Путешествие в Рождество" — самый масштабный зимний фестиваль Европы. В прошлом году на его площадках побывали 18,6 млн гостей.