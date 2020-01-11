"Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", — сообщает в субботу пресс-служба президента Украины.

Со своей стороны Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Рухани настаивал на немедленном завершении идентификации тел погибших в результате катастрофы лайнера, сбитого иранскими военными после вылета из аэропорта Тегерана, и наказании виновных.

"Говорил с Хасаном Рухани. Признание сбивания нашего самолета — шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", — написал Зеленский в своем Twitter в субботу.

В обращении к украинскому народу о ситуации со сбитым самолетом в Тегеране после разговора с Хассаном Рухани, Зеленский пообещал, что все виновные в катастрофе самолета будут наказаны.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", — сказал он.

Зеленский также сообщил, что также договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев лайнера.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран — Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта рано утром 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.