"Из-за сильных дождей и наводнения аэропорт Дубая в субботу работает с перебоями, которые будут продолжаться до конца дня. Некоторые рейсы были отменены или переправлены в международный аэропорт "Аль-Мактум", — говорится в сообщении на сайте аэропорта.





Пассажирам предлагается перепроверять статус рейсов перед вылетом. Кроме того, поскольку дожди вызвали пробки на дорогах, администрация аэропорта советует добираться до него на метро, а не наземным транспортом.



