"Из-за сильных дождей и наводнения аэропорт Дубая в субботу работает с перебоями, которые будут продолжаться до конца дня. Некоторые рейсы были отменены или переправлены в международный аэропорт "Аль-Мактум", — говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Пассажирам предлагается перепроверять статус рейсов перед вылетом. Кроме того, поскольку дожди вызвали пробки на дорогах, администрация аэропорта советует добираться до него на метро, а не наземным транспортом.
Департамент "Ситуационно-кризисный центр" МИД РФ также предупредил в субботу, что в "красный" уровень метеоопасности из-за проливных дождей действует на большей части территории Объединенных Арабских Эмиратов.