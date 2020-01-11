К 9:00 субботы высота снежного покрова на базовой метеостанции города в районе ВДНХ достигла 5 см, уточняет метеослужба.

По информации Гидрометцентра, минимум до 23:00 воскресенья в Москве и Подмосковье действует повышенный, "желтый" уровень опасности из-за гололедицы.

Синоптики прогнозируют, что к вечеру высота снежного покрова в Москве может подрасти до 7 см, это максимальное значение для нынешней зимы.

Днем в субботу в столице ожидается от -2 до нуля градусов, ночью местами может похолодать до -6, по области — до -9 градусов.

Столичный главк МЧС утром выпустил предупреждение о снеге и гололёде в субботу. "По прогнозам синоптиков, (...) до 17 часов 11 января по г. Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении пресс-службы.

В главном управлении рекомендуют снижать скорость при управлении транспортом и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в пятницу над Северным морем, у побережья Дании сформировался циклон, который стал быстро смещаться на восток. В ночь на субботу эта воздушная масса достигла столичного региона.

Максимальная высота снежного покрова в Москве нынешней зимой отмечалась пока 9 января — 6 см.