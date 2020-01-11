Султану было 79 лет, в последнее время, по некоторым данным, он страдал от рака. В декабре султан был в Бельгии, где проходил медицинский осмотр. В Омане в связи с его смертью объявлен трехдневный траур. Кабус бен Саид стал султаном в 1970-м году, к власти он пришел в результате бескровного дворцового переворота.

По данным телеканала, новым султаном Омана после смерти прежнего правителя страны стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, прежде занимавший должность министра культуры Омана. С 2002 года он был личным помощником бен Саида.

У Кабуса бен Саида не было наследников, нового султана избирал совет правящей семьи, в который входит порядка 50 членов. На это у совета было три дня, если бы они не нашли согласия, то был бы вскрыт конверт, в котором Кабус бен Саид написал имя следующего султана, и к власти пришел бы этот человек.

По данным телеканала, Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в присутствии совета правящей семьи Омана.

Султан занимает в Омане должности премьер-министра, командующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и иностранных дел.

Оман располагается на Ближнем Востоке, граничит с ОАЭ, Йеменом и Саудовской Аравией. Несмотря на сложную обстановку в регионе, считается одной из наиболее спокойных и безопасных стран. В сентябре эксперты Всемирного экономического форума (WEF) включили его в тройку самых безопасных для туристов страны мира в рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности наряду с Финляндией и Исландией.

В первом полугодии 2019 года турпоток из России в Оман вырос в четыре раза, до почти 9 тыс. человек. Это связано с открытием прямых рейсов из Москвы в Маскат и введением электронных виз для российских туристов. В 2018 году страну посетили 10,8 тыс. россиян.