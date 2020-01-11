"Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины", — написал он в субботу утром на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", — подчеркнул президент Украины.

Ранее в субботу Иран признал, что сбил украинский самолет, потому что тот "следовал слишком близко к чувствительному военному объекту".

В докладе ВС Ирана, выдержки которого публикуют иранские СМИ, отмечается, что группа военных экспертов, работая независимо от коллег из службы гражданской авиации, выяснила, что украинский самолет был сбит в ситуации, когда иранские системы ПВО находились в состоянии повышенной боеготовности в связи с риском атак со стороны США. Незадолго до катастрофы иранские военные отметили повышенную активность ВВС США близ Ирана. Она была вызвана иранским ракетным обстрелом баз в Ираке, на которых находились американские военные.

Такие условия в докладе названы "сложными и напряженными". Украинский "Боинг" вскоре после вылета из Тегерана сменил курс. "При этом он стал полностью похож (на иранских радарах — ИФ) на вражеский летательный аппарат, приближавшийся в важному объекту Корпуса стражей Исламской революции. В этих обстоятельствах из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, эта цель была сбита, что привело к мученической смерти наших дорогих сограждан, а также — иностранных граждан", — говорится в докладе.

В нем также отмечается, что ВВС Ирана пообещали "свести к нулю риск повторения таких катастроф. Для этого нужно радикально изменить методы ведения операций".

"Виновный предстанет перед военным трибуналом", — подчёркивает авторы документа.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.