"Санитарно-карантинный контроль производится в общем режиме. Все туристы, прибывающие из Китая, проходят термометрию (измерение температуры тела — ИФ), это занимает несколько секунд. Мы работаем как всегда, ежедневно и ежечасно все пассажиры самолетов из "неблагоприятных" стран проходят данную процедуру. Паники никакой нет", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля на границе с Китаем. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения не давала рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли, в ведомстве попросили учитывать информацию при планировании поездок.

В начале января новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй. По данным китайских властей, в провинции Хубэй на 5 января зарегистрировано 59 случаев заражения, семь человек находятся в критическом состоянии. 31 декабря сообщалось о 27 заболевших. Информации о смертельных исходах нет.

По сообщениям китайских СМИ, явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено. Предполагается, что заболевшие могли заразиться, контактируя с животными, а также с живыми морепродуктами.