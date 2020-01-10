"По поручению Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе. Соответствующие доклады поступили главе правительства (...) В случае обострения ситуации правительство готово принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности граждан РФ, включая их эвакуацию", — сказал Осипов журналистам.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день профильные министерства и ведомства, в том числе МИД, Минтранс, Росавиация, Ростуризм и другие уже принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов и пребывания российских граждан в странах региона.

По словам пресс-секретаря главы правительства, министерства и ведомства продолжают мониторинг происходящих событий. Также, по его словам, "анализируются события, влияющие на деятельность гражданской авиации и безопасность граждан РФ".

"Налажено регулярное информирование граждан РФ, находящихся в регионе либо планирующих зарубежные поездки, о рисках, с которыми они могут столкнуться", — добавил Осипов.

Он сообщил, что, в частности, Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" организовал работу "горячей линии" для граждан, находящихся в турпоездках в этом регионе.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Кроме того, в среду около 6:00 по тегеранскому времени самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс Тегеран — Киев, разбился после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Росавиация после этого рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".

8 января Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, а также главам МИД, Минтранса и Минэкономразвития "в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий".

Вице-премьер Акимов в пятницу должен был провести совещание по ситуации с полетами россиян на Ближний Восток.