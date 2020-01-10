"В соревнованиях Чемпионата мира по санному спорту в Сочи примут участие спортсмены из 25-ти стран", — сообщает пресс-служба курорта в пятницу.

Фестиваль будет проходить ежедневно с 14 по 16 февраля на Ратушной площади курорта "Роза Хутор".

На территории Центра санного спорта (ЦСС) "Санки" организованы бесплатная парковка и шаттлы от курортов "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" до ЦСС "Санки" и обратно, зрительские зоны на финише и вдоль трассы, что позволит в полной мере наблюдать за соревнованиями из любой точки трассы.

Вход для зрителей бесплатный по документам, удостоверяющим личность.