"С 10 по 12 января по горным территориям городских округов Провиденском и Эгвекинот лавиноопасно. В связи с резким повышением температуры воздуха и усилением ветра возможен сход снежных масс", — сообщила в пятницу пресс-служба окружного главка МЧС.

Руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам рекомендовано принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны.

Как сообщалось, 22 декабря прошлого года в окрестностях поселка Эгвекинот в результате схода самой крупной за последние 35 лет снежной лавины погиб сноубордист, его тело обнаружили только 4 января.