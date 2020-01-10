"С 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 республику посетило более 170 тысяч туристов. В аналогичный период 2019 года туристический поток составил 150 тысяч человек. Мы ожидали большой наплыв туристов и эти надежды оправдались. И мы рады, что все запланированные программы и в Казани, и в туристических центрах республики оказались востребованными", — сказал председатель Госкомитета Сергей Иванов.

Наиболее посещаемыми достопримечательностями республики стали Казанский Кремль и остров-град Свияжск. Также вырос турпоток в Великий Болгар, Елабугу, Чистополь, Камское Устье, Тетюши.

Казанский Кремль в 2020 году посетили 178,5 тыс. гостей (плюс 15%), остров-град Свияжск принял 34 тыс. туристов (плюс 47%), в Елабужском музее-заповеднике побывало более 8 тыс. человек (плюс 24%)

Средняя загрузка гостиниц республики составила 79,6%. В пиковые даты 3-5 января загрузка отелей достигала 97%. Санатории Татарстан были загружены на 100% в ночь с 31 декабря на 1 января, средняя загрузка в период праздников составила 95%.