"Это на 1,7 млн пассажиров или 5,5% больше, чем год назад. В саму новогоднюю ночь метро и МЦК работали бесплатно и круглосуточно. Поезда перевезли свыше 685 тыс. человек", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, всего за сутки 31 декабря метрополитен и МЦК перевезли 5,3 млн человек, что на 37,8% больше, чем в последний день уходящего 2018 года.

В пресс-службе напомнили, что работа метро и МЦК продлевалась и на Рождество — до 2 ночи 7 января. Всего с утра 6 января и до 02:00 7 января поезда перевезли более 4,4 млн пассажиров, что на 9,9% больше прошлогоднего показателя.