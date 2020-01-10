Как сообщалось, обвиняемыми по делу проходят бывший заместитель гендиректора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин. Им инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, бывшему руководителю Татарского межрегионального управления воздушного транспорта "Росавиации" Шавкату Умарову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

Согласно материалам уголовного дела, 17 ноября 2013 года примерно в 19:23 в международном аэропорту Казани разбилось при заходе на посадку воздушное судно, следовавшее рейсом из московского аэропорта "Домодедово". В результате трагедии погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Как полагает следствие, командир воздушного судна Рустем Салихов, не имевший первоначального летного образования, и второй пилот Виктор Гуцул при отсутствии достаточных практических знаний и опыта не смогли совершить посадку. Они не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к авиакатастрофе. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи со смертью.

Причиной авиакатастрофы, по мнению следствия, стали нарушения нормативных требований, допущенные Портновым и Фоминым при приеме штурмана авиакомпании Салихова на работу в качестве пилота по представленным им фальсифицированным документам, а также при направлении его на переучивание по курсу пилотов "Боинга 737" и допуске к выполнению самостоятельных полетов в качестве командира воздушного судна. Следствие полагает, что обвиняемые не обеспечили надлежащую теоретическую и тренажерную подготовку летного состава.

Кроме того, возглавлявший территориальную квалификационную комиссию Умаров при рассмотрении кандидатуры Салихова для направления на курсы переучивания на пилотов "Боинга 737" не организовал проверку подлинности летных документов и не выявил факт подложности свидетельства пилота коммерческой авиации. В результате Салихов, не имея базовых навыков пилотирования, был допущен руководством авиакомпании к пассажирским перевозкам в качестве пилота, что привело к авиакатастрофе.