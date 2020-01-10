"В 2019 году аэропортом Хельсинки для полетов в Россию воспользовались 594 тыс. пассажиров, это на 15,2% больше, чем годом ранее. Вылеты в РФ оказались на втором месте по популярности после Швеции (1,64 млн пассажиров, -1,6%). Следом за Россией — Эстония – 323 тыс. пассажиров, +9,4%", — рассказали в пресс-службе.

В общей сложности аэропорты Финляндии обслужили 26 млн пассажиров, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Причем, 21,9 млн воспользовались аэропортом Хельсинки-Вантаа (+4,9%). Заметнее всего, на 22,6% — до 453 тыс., вырос пассажиропоток аэропорта города Турку на юго-западном побережье страны. Аэропортами Лапландии воспользовались 1,5 млн человек (+1,5%).

Чаще всего пассажиры финских аэропортов отправлялись в Германию, Швецию и Испанию. Из Турку путешественники наиболее часто летали в польский Гданьск, летом оттуда также появится прямой рейс в грузинский Кутаиси.