"10.01.2020, при выполнении рейса без пассажиров: N4 1801 Москва — Анталья, при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По ее данным, на борту находился только экипаж воздушного судна, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в пятницу портал AirportHaber сообщил, что самолет NordWind был серьезно поврежден при посадке в Анталье — часть шасси пробила корпус.

Согласно порталу, самолет A321-200 авиакомпании NordWind совершал рейс Москва — Анталья. Утром в пятницу он запросил экстренную посадку в Анталье после появления дыма.

На опубликованных AirportHaber фотографиях видно, что нижняя часть лайнера помята, а в салоне самолета над шасси пробит пол.