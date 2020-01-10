"10 января в 8:20 утра в аэропорту Антальи самолет российской авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку, в результате которой шасси и фюзеляж получили повреждения", — сказали "Интерфаксу" в генконсульстве России в Анталье.

По информации генконсульства, полученной в администрации аэропорта и в авиакомпании, "в момент инцидента пассажиров на борту самолета не было, никто из экипажа не пострадал".

В настоящее время самолет отбуксирован, аэропорт функционирует в штатном режиме, уточнил представитель российского генконсульства.

Ранее в пятницу портал AirportHaber сообщил, что самолет NordWind был серьезно поврежден при посадке в Анталье — часть шасси пробила корпус.

Согласно порталу, самолет A321-200 авиакомпании NordWind совершал рейс Москва — Анталья. Утром в пятницу он запросил экстренную посадку в Анталье после появления дыма.

На опубликованных AirportHaber фотографиях видно, что нижняя часть лайнера помята, а в салоне самолета над шасси пробит пол.