Фото: twitter.com

Как сообщают в зоопарке, Дусе было 12 лет.

"Дуся славилась своим необычным соседством с рысью Линдой. В далеком 2007 году в возрасте двух месяцев парочку соединили в одном вольере, чтобы показать гостям разницу между представителями кошачьих. Линда и Дуся сразу подружились, несмотря на то, что кошка часто подворовывала еду своей большой соседки", — говорится в сообщении зверинца.

Парочка прожила вместе 12 лет, завоевав любовь и внимание жителей не только Санкт-Петербурга, но и других городов и стран, отмечают в зоопарке.