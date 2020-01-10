Как сообщил "Интерфаксу" Сергей Брилев — президент Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк (ИББА), выступившего инициатором установки памятника, скульптура установлена на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Ватерлоо (Кинг-Джордж). На церемонии открытия присутствовали представители соседних станций — Уругвая, Чили, Южной Кореи, КНР.

"Автор памятника — Алексей Леонов, памятник был изготовлен и отлит в Подмосковье, затем перевезен в Петербург и погружен на судно "Академик Федоров". Не так давно он был доставлен на станцию, после чего были проведены уникальные работы по созданию фундамента памятника", — рассказал Брилев.

Он добавил, что три года назад памятник Беллинсгаузену был установлен в Монтевидео, еще один памятник российскому мореплавателю планируется установить в Рио-де-Жанейро — в месте швартовки российской экспедиции в Антарктиду.

Установленный в Антарктиде памятник Беллинсгаузену представляет собой бронзовую скульптуру на камне. Мореплаватель изображен стоящим и смотрящим вдаль, в руках он держит подзорную трубу. Высота памятника — 2 метра.

Выпускник Кронштадтского морского кадетского корпуса Беллинсгаузен в 1819-1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию в южно-полярные моря. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.