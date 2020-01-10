Рейсы будут выполняться с технической посадкой в Новосибирске на самолете A321neo. Из Екатеринбурга — с 6 февраля, по четвергам, из Тюмени — с 7 февраля, по пятницам.

Согласно расписанию сайтов аэропортов Екатеринбурга и Тюмени, в настоящее время из этих городов в Хайкоу не летает ни одна компания. В другой город на остров Хайнань, Санью, из Екатеринбурга полеты выполняет компания Ifly.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319). Основной акционер авиакомпании — ее гендиректор Сергей Скуратов.