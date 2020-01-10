"Экипаж осуществлял перегонку самолета без пассажиров. При приземлении самолет ударился стойкой шасси о полосу и получил повреждение", — сказал источник.
Никто из находившихся на борту не пострадал.
Ранее в пятницу сообщалось, что самолет NordWind был серьезно поврежден при посадке в Анталье — часть шасси пробила корпус.
Согласно порталу, самолет A321-200 авиакомпании NordWind совершал рейс Москва — Анталья. Утром в пятницу он запросил экстренную посадку в Анталье после появления дыма.
На опубликованных AirportHaber фотографиях видно, что нижняя часть лайнера помята, а в салоне самолета над шасси пробит пол.
Комментарий авиакомпании пока получить не удалось.