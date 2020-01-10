"Посещаемость Третьяковской галереи с 31 декабря по 8 января — 107 тысяч 855 человек (Лаврушинский переулок и Крымский Вал). 1 января музей был закрыт", — сказали в пресс-службе в пятницу.

В пресс-службе уточнили, что больше всего посетителей было на выставке Поленова в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Кроме основной экспозиции для посетителей открыты временные выставки — "Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры", "Мир! Дружба! Дизайн! История российского промышленного дизайна", "Иван Похитонов" и другие. Также открыт основной проект Московской международной биеннале современного искусства.

Как сообщали в Минкультуры РФ, в прошлом году во время новогодних каникул Третьяковскую галерею посетили 85 тысяч человек.

Выставка Поленова, новатора пейзажной живописи и автора масштабного цикла картин "Из жизни Христа", проходит в здании Новой Третьяковской галереи на Крымской Валу с 16 октября по 16 февраля. В экспозиции впервые особое внимание уделено принципам преподавания, которые использовал мастер.

Раздел, посвященный педагогической деятельности художника, позволяет переосмыслить значимость его вклада в развитие "московской школы живописи" рубежа XIX и XX веков. На выставке представлено более 150 произведений из собраний 16 российских музеев и из частных собраний. Они охватывают разные периоды и стороны творчества Поленова: пейзажи и портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.