"После полуночи 11 января небольшой снег начнется на территории Новой Москвы, затем зона снегопада заденет и южные округа столицы. К утру выпадет 1-2 см снега", — говорится в сообщении в пятницу.

По прогнозу, днем в субботу влияние циклона сохранится, в Москве выпадет еще около 2 см снега, на территории Новой Москвы — 2-4 см.

"Температура воздуха в течение суток в столичном регионе сохранится отрицательная, что не позволит снегу таять. На всей территории столичного региона высота снежного покрова к утру 12 января не превысит 5-7 см", — пишут "Метеоновости".