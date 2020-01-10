По данным телеканала, в документах содержится информация о внутренней коммуникации в Boeing по поводу самолетов компании. В частности, значительная их часть посвящена разработке и сертификации симуляторов 737 MAX в 2017 и 2018 годах.

Документы также были отправлены в комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США, которые занимаются расследованием причин двух катастроф самолетов этой модели.

Отмечается, что Boeing сопроводила опубликованные документы извинениями за их содержание. Внутренняя переписка, согласно пресс-релизу корпорации, содержит "провокационные заявления" и в ряде случаев поднимает вопросы о взаимодействии Boeing с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

"Эти заявления не отражают то, какой компанией мы являемся и какой должны быть. Мы сожалеем о содержании этой переписки и приносим за это извинения FAA, Конгрессу, нашим клиентам из авиакомпаний и авиапассажирам", — говорится в сообщении Boeing.

По данным CNBC, в одном из фрагментов переписки в апреле 2017 года сотрудники компании обсуждают проблемы с компьютерным управлением самолета. "Этот самолет разработан клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны", — написал один из сотрудников.

Другое сообщение за 2015 год, как отмечает телеканал, "проливает свет" на методы лоббирования, которые в Boeing использовались при столкновении с требованиями регуляторов. Так, в нем сотрудник Boeing высказывает предположение, что регуляторы пожелают, чтобы в тренажерах был определенный тип оповещений в кабине пилота.

"Мы намерены очень жестко надавить в этом вопросе, и, вероятно, нам потребуется поддержка на самом высоком уровне, когда придет время для окончательных переговоров", — пишет сотрудник.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX запрещена с марта прошлого года по всему миру. Причиной стали две авиакатастрофы этого лайнера в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек.

В Boeing признали, что катастрофы произошли после сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило новую проблему в Boeing 737 MAX. Она связана с обработкой данных бортовым компьютером и влияла на способность пилотов быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора.

Кроме того, осенью ряд авиакомпаний обнаружил микротрещины в местах стыковки крыла с фюзеляжем самолетов Boeing-737 NG. Эта модель — предшественница 737 MAX.