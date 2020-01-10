"С 30 декабря по 8 января в областной столице проходил туристический проект "Рождественская сказка в Вологде". Туристический поток в эти дни составил 47,3 тысячи человек, что на 4 % больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Так, в Вологде побывали порядка 8,8 тыс. туристов, которые проживали в гостиницах и провели в городе несколько дней. В основном, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска и других населенных пунктов Вологодской области.

Кроме того, 38,5 тыс. экскурсантов в новогодние праздники посетили различные музеи и экскурсионные программы в Вологде. Многие из них приезжали в областную столицу на один день. Больше всего гостей побывало в Вологодском областном музее-заповеднике и его филиалах — 25 тыс. человек.

Как отмечает пресс-служба, на различных открытых площадках в областной столице Новый год встретили около 15 тыс. человек. Еще 3 тыс. жителей и гостей города собрались 30 декабря на зажжение Всероссийским Дедом Морозом и артистами московского театра "Огненные люди" главной новогодней ели города.

Популярностью у жителей Вологды также пользовался игровой семейный праздник "Снежгород", в рамках которого работали надувные аттракционы, прошло шоу мыльных пузырей. Его участниками стали порядка 5 тыс. человек.